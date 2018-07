Rodízio vai ficar suspenso até a Quarta-Feira de Cinzas

O rodízio de veículos vai ficar suspenso durante o feriado de carnaval em São Paulo. Os motoristas que ficarem na capital não vão ter restrições de trânsito entre os dias 23 e 25 de fevereiro - da segunda até a Quarta-Feira de Cinzas. Estão mantidos o rodízio para caminhões e as medidas referentes ao trânsito de veículos pesados na Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC). Veja também: Motoristas devem evitar a Régis Bittencourt no feriado Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Saiba como chegar ao sambódromo No rodízio municipal, de acordo com o final de placa e dia da semana, os veículos não poderão circular nas ruas e avenidas internas ao chamado minianel viário, das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. O rodízio de veículos volta na quinta-feira, 26, quando não podem circular carros de placas final 7 e 8.