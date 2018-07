Rodoanel começa a cobrar pedágio 4ªfeira no trecho Sul A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informa que a Concessionária SPMar iniciará a zero hora do próximo dia 24, quarta-feira, a cobrança de pedágio no Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas. O valor da tarifa será de R$ 2,50 para carros de passeio; veículos comerciais pagarão esse valor por eixo. Motocicletas pagarão R$ 1,25.