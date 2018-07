Rodoanel: obras alteram tráfego de veículos na Anchieta As obras do trecho sul do Rodoanel Metropolitano Mário Covas devem chegar à rodovia Anchieta na próxima segunda-feira, dia 23, o que causará alterações no tráfego local. Segundo a concessionária Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a marginal sul da Anchieta, sentido litoral, será totalmente interditada entre os quilômetros 25 e 27, em São Bernardo do Campo, para obras de nivelamento da pista. Neste trecho, o tráfego será desviado para a pista central, por meio de uma alça de acesso no quilômetro 25, onde haverá sinalização para auxiliar os motoristas. A pista central ganhará mais uma faixa, além das duas existentes. O ponto de ônibus existente no quilômetro 26,5 da pista marginal sul será desativado.