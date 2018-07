Rodoanel será entregue sem liberação para carros O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), inaugura amanhã o Trecho Sul do Rodoanel, mas a abertura para o tráfego está prevista somente para 24 horas depois, na quarta-feira. A cerimônia está marcada para o fim da manhã, ao lado do monumento erguido para a nova estrada próximo da Ilha de Bororé, no Grajaú, zona sul da capital paulista. "No dia 31 já haverá caminhões e carros rodando pelo Trecho Sul do Rodoanel", diz o deputado estadual Orlando Morando (PSDB), da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa.