Rodoanel terá prova de fogo com restrição a caminhões

Concebido para ser uma via expressa, é classificado como rodovia radial de classe zero, onde acessos aos bairros do entorno não são permitidos. Entretanto, a reportagem flagrou nesta semana a existência de quatro acessos ilegais. Na pista sentido Trecho Oeste, altura do quilômetro 39, na região de Itapecerica da Serra, os veículos chegam a fazer fila em horários de pico no acesso clandestino. Na terça-feira, por volta das 17 horas, em 20 minutos mais de 50 carros utilizaram a passagem para entrar no Trecho Sul, inclusive uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual.

A Secretaria de Estado dos Transportes informou, em nota, que as obras do Trecho Sul "estão concluídas", assim como o sistema de iluminação. E que "não há acesso clandestino". E o sinal de celular, afirmou a pasta, é de responsabilidade das "companhias do setor". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.