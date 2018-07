Rodovia Anchieta é liberada após acidente em Cubatão

A pista havia sido bloqueada em torno das 23 horas de ontem em razão de um engavetamento envolvendo quatro caminhões, um deles carregado com milho a granel e outro com suco de laranja. Parte das duas cargas caiu na pista, mas já foi removida. A fila de carros chegou a quatro quilômetros, estendendo-se até o quilômetro 48.

Bombeiros e funcionários da concessionária Ecovias socorreram três motoristas, um deles, com ferimentos mais graves, foi encaminhado ao pronto-socorro. Os outros dois acabaram liberados no local do acidente.

São Paulo

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo dois carros por volta das 2h30 desta madrugada na praça Charles Muller com a rua Itápolis, no Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Policiais do 23º Distrito Policial (DP) fizeram a perícia no local. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A via foi liberada no começo da manhã.