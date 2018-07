Rodovia Anchieta é liberada após dois acidentes

O tráfego ficou bloqueado no km 47 da rodovia, após o tombamento de uma carreta-tanque biarticulada, carregada com álcool. De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pela via, o caminhão pegou fogo e o motorista, que ficou preso nas ferragens, morreu carbonizado. O acidente aconteceu no início da madrugada desta terça-feira na pista sul, sentido litoral. O km 47 fica no limite entre as cidades de São Bernardo do Campo, no ABC, e Cubatão, Baixada Santista.

Já o km 13 da mesma rodovia ficou interditado na pista expressa em função de um carro que colidiu com o muro de proteção da via e acabou capotando. Segundo a Ecovias o motorista, que estava sozinho dentro do carro, morreu no local.