Rodovia Anchieta é liberada após interdição por acidente

O tráfego de veículos na pista sentido litoral da Rodovia Anchieta foi liberado por volta das 14 horas, após um tombamento de carreta, na altura do quilômetro 47, na manhã desta sexta-feira, 16. A pista ficou totalmente interditada por volta das 9h30. Veja também: Ao vivo: estradas que dão acesso ao litoral O acidente deixou uma vítima leve e uma grave que foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Cubatão. Ambas ficaram presas nas ferragens da carreta. No momento do acidente, a pista da rodovia acumulou sete quilômetros de congestionamento, para quem seguia no sentido litoral.