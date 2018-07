Rodovia Anchieta é liberada após tombamento de carreta A pista Rodovia Anchieta com destino ao litoral paulista, que estava bloqueada por conta do tombamento de uma carreta na madrugada de sábado, foi liberada na manhã deste domingo, segundo informações da Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O veículo, que transportava uma carga de algodão, tombou no km 47 da pista sul da Anchieta, limite entre as cidades de São Bernardo do Campo, no ABC, e Cubatão, Baixada Santista.