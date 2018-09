Rodovia Anchieta, em SP, é desbloqueada após acidente A Rodovia Anchieta foi desbloqueada por volta das 17 horas, depois que o trecho na altura do número 400, no sentido litoral, havia sido fechado por volta das 14h30 por conta de um acidente entre um carro, um caminhão e duas motocicletas, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As vias paulistas acumulavam 162 km de congestionamento às 17 horas de hoje, véspera do feriado prolongado de Corpus Christi. O índice corresponde a 19,4% dos 835 km monitorados pela CET e está bem acima da média para o horário, de 14%. A situação estava ruim principalmente na zona sul, que apresentava 49 km de lentidão. A Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, na pista expressa, apresentava 13,2 km de lentidão, entre as Pontes da Vila Guilherme e Nova Fepasa. No sentido da Rodovia Castelo Branco, também na pista expressa, o congestionamento de 8,1 km ia da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Aricanduva. O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, apresentava 8,7 km de congestionamento entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.