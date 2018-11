Rodovia Ayrton Senna é liberada após acidente em SP A Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital paulista, bloqueada no final da manhã de hoje em razão de um acidente, esta totalmente liberada desde aproximadamente as 12 horas. Um engavetamento na região de Jacareí entre três veículos havia interditado as faixas central e da direita da via. A Ecopistas, empresa que administra a rodovia, informou que não há pontos de lentidão, em ambos os sentidos.