Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento Os motoristas que retornam do litoral norte e de Campos do Jordão (SP) à capital paulista pelo Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto encontram problemas neste domingo de Páscoa. Segundo a concessionária EcoPistas, o excesso de veículos provoca um congestionamento entre o quilômetro (km) 32 e o km 25 da rodovia Ayrton Senna, entre Itaquaquecetuba (SP) e Guarulhos (SP), no sentido capital. O motivo é o retorno antecipado dos paulistanos das praias do litoral norte. No restante do sistema, o tráfego segue normalmente.