Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo

O tráfego flui sem lentidão nos dois sentidos da Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. A Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem trânsito lento em direção ao aeroporto, também por conta do excesso de veículos. No sentido oposto, não há pontos de parada.

A Régis Bittencourt, que ficou bloqueada em direção a São Paulo por causa de um acidente na altura do km 360, já está liberada. A rodovia liga São Paulo à capital paranaense. Há lentidão no sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 287 ao Km 282, na região de Itapecerica da Serra, devido ao excesso de veículos.

A Via Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro, tinha congestionamento no sentido São Paulo, em Guarulhos, do km 218 ao km 221 e do km 223 ao km 224. Na Anchieta, que faz a ligação com a Baixada Santista, o trânsito era lento na chegada a São Paulo, do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. O sistema Anhanguera/Bandeirantes não apresenta lentidão.