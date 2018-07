Às 2h05, uma carreta transportando mais de 25 toneladas de pó de enxofre tombou e pegou fogo, mas não houve feridos, apesar do incêndio e do derramamento de parte da carga na pista. Equipes dos bombeiros e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram no local. A carreta foi retirada da pista e está no acostamento.