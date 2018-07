Rodovia dos Bandeirantes é bloqueada por acidente A Rodovia dos Bandeirantes está bloqueada no sentido interior-capital na altura do quilômetro 45, na região de Jundiaí. Os motoristas com destino a São Paulo devem pegar uma saída na altura do quilômetro 48 para continuar a viagem pela Rodovia Anhangüera. De acordo com informações da concessionária AutoBAn, o bloqueio foi necessário em decorrência de um acidente que aconteceu por volta das 2h de hoje. Dois caminhões bateram e um deles pegou fogo. O motorista de um dos veículos morreu no local e o outro não se feriu. A concessionária não divulgou mais informações sobre a vítima.