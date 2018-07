Rodovia dos Bandeirantes tem 3 faixas interditadas Um caminhão que transportava enxofre pegou fogo na madrugada de hoje, às 2 horas, na Rodovia dos Bandeirantes. O motorista escapou sem ferimentos. O acidente deixou a via interditada na altura do quilômetro 35, sentido interior, até as 8h40, quando uma faixa e o acostamento foram liberados ao tráfego. Às 10h30, a Bandeirantes tinha 3 quilômetros de lentidão, do km 32 ao 35, de acordo com a concessionária Autoban.