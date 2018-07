Rodovia dos Imigrantes apresenta tráfego lento O tráfego continua lento na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, entre os quilômetros 16 e 12, em razão do grande número de veículos que retornam do feriado de carnaval na tarde de hoje, segundo a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é apenas intenso. De acordo com a Ecovias, na última hora, 7.216 veículos subiram a serra em direção à capital paulista. Desde à 0h de quinta-feira, quando teve início a contagem para o feriado, 457 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Desse total, 442 mil já retornaram. O sistema opera no esquema 2X8, no qual para a descida da serra, o motorista utiliza a pista sul da Rodovia Anchieta. O retorno à capital é feito pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.