Rodovia dos Imigrantes segue interditada no sentido SP

Nesta manhã, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes divulgou que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) iria sobrevoar a região para acompanhar os estragos da chuva.

Pelo Twitter, a Ecovias (concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes) informa os usuários que não há previsão de liberação da Imigrantes para subida, mas que está tentando retirar a barreira para normalizar a situação ainda neste final de semana.

A descida da rodovia está congestionada do km 35 ao 43 e pela rodovia Anchieta o engarrafamento começa no km 35 e segue até o km 40. No trecho de planalto, há lentidão na Imigrantes, no sentido São Paulo, do km 13 ao 12, devido a um capotamento fora da área de concessão. Na direção da capital, o congestionamento na Anchieta vai do km 57 ao 55.

Já no litoral, a rodovia Cônego Domenico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Cubatão, do km 251 ao 270, devido ao excesso de veículos. No sentido Guarujá, a lentidão vai do km 270 ao 262.

A concessionária informa aos usuários que não há previsão de duração da viagem para os motoristas. O tempo segue encoberto no sistema Anchieta-Imigrantes com chuvas torrenciais, prejudicando assim a visibilidade.