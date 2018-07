Rodovia dos Imigrantes tem 29 km de congestionamento A Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento no sentido litoral, do km 24 ao km 53, em Cubatão e São Bernardo do Campo, por excesso de veículos. Pela Via Anchieta - nas duas pistas que seguem no sentido litoral - há lentidão do km 50 ao km 55, no acesso ao trevo de Cubatão.