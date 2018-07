Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso na descida Os motoristas que trafegam pelas principais estradas que cortam o Estado de São Paulo ainda encontram alguns trechos de congestionamento na manhã de hoje, em meio ao feriado de carnaval. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego é intenso nos trechos de planalto e de serra para quem desce ao litoral pela Rodovia dos Imigrantes. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a estrada, a Anchieta tem tráfego normal e é melhor opção ao motorista que deseja chegar à Baixada Santista. A operação implantada é a 7x3, com subida pela pista norte da Imigrantes. A Rodovia Castello Branco tem tráfego lento no sentido interior. O motorista reduz a velocidade do quilômetro 24 até o quilômetro 28, na região de Barueri, por causa de um acidente. Segundo a ViaOeste, concessionária que administra a estrada, no sentido oposto o movimento é normal. Na Anhanguera, conforme a concessionária AutoBAn, o motorista deve redobrar a atenção nos quilômetros 92 (região de Campinas) e 121 (região de Americana), no sentido interior, por causa de obras na pista. Para quem vem à capital, as obras se concentram no quilômetro 97, também em Campinas. Nas rodovias Bandeirantes, Raposo Tavares e Presidente Dutra, o tráfego é bom nos dois sentidos.