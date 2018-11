Rodovia dos Imigrantes terá obras ao longo da semana

Amanhã, haverá interdição alternada das faixas 1, 2, 3, 4 e acostamento, entre os quilômetros 23 e 29,5, das 9 horas às 16 horas, para as obras do Rodoanel. No mesmo horário, haverá também interrupção das mesmas faixas entre os quilômetros 24 e 28.

Na terça-feira, o esquema será o mesmo durante o dia. A diferença é que também haverá interdição alternada entre os quilômetros 23,9 e 38,2, para recuperação de juntas de dilatação, entre 22 horas e 5 horas da quarta-feira.