Rodovia dos Tamoios, em SP, tem tráfego intenso

A rodovia Mogi-Bertioga (SP 098), que faz a ligação de Mogi das Cruzes às praias do litoral norte, tem tráfego lento no sentido Bertioga, nas proximidades do km 84, devido a acidente. A visibilidade na rodovia também é reduzida por conta de neblina e tempo encoberto.

O trafego é intenso também na rodovia Rio-Santos (SP 055) no trecho entre as cidades de Ubatuba e São Sebastião, nos dois sentidos, e também no trecho entre São Sebastião e Guarujá, no sentido São Sebastião.

Quem viaja para o litoral sul pelo sistema Anchieta Imigrantes encontra tráfego bom na descida da Serra do Mar, com tempo estimado de viagem da capital paulista até a cidade de Santos de menos de 45 minutos, pelas duas rodovias. Há ponto de lentidão na região do pedágio, no sentido litoral da Imigrantes, entre o km 30 e o km 32.