Rodovia Dutra tem 4 km de congestionamento

No sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, os motoristas encontram tráfego bom. As condições também seguem tranquilas nas pistas dos corredores do sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Nas rodovias Castello Branco/Raposo Tavares, Régis Bittencourt e Fernão Dias, o tráfego está fluindo normalmente nesta manhã.

O fluxo também segue normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes, pelo qual já trafegaram 451 mil veículos da zero hora da última quarta-feira, dia 06, até às 7 horas deste sábado. Foram registrados 111 acidentes, com 64 feridos e quatro mortes, conforme boletim da CCR AutoBan, que administra o sistema.

Quem preferiu aproveitar o feriado prolongado na cidade São Paulo não encontra problemas nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na manhã deste sábado. Na Marginal Tietê, a pista expressa sentido Ayrton Senna, após a ponte Cruzeiro do Sul, esteve bloqueada nesta manhã por conta de um acidente, mas já foi liberada.