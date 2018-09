Rodovia é liberada em MG cinco horas após acidente

Oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas depois que uma carreta de São Paulo, transportando arame, tombou sobre dois veículos de passeio. Os cinco ocupantes do veículo Gol e outros três passageiros da Parati morreram na hora. Outros dois ocupantes da Parati e o motorista do caminhão ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos da estrada foram interditados, provocando 10 quilômetros de congestionamento em cada lado da via. Às 14h30, um dos carros envolvidos no acidente permanecia no acostamento. O motorista que trafegava pelo local enfrentava morosidade na aproximação do local.