Rodovia em SC é liberada após 15 horas de interdição

O desmoronamento foi uma das consequências da histórica enxurrada que caiu sobre a região da capital catarinense entre o início da noite de ontem e a manhã de hoje. A passagem de uma frente fria e o ciclone extratropical no sul do Brasil provocaram estragos em várias cidades. O volume de chuva no período foi mais que o dobro da média prevista para todo o mês de maio. O normal é de 110 a 120 milímetros no mês, mas choveu 257,2mm na capital em menos de um dia.

O temporal foi marcado por fortes rajadas de vento que alcançaram a velocidade de quase 80 km/h. Pelo menos 13 cidades foram atingidas.

Itapema, no litoral Norte do Estado, foi a mais castigada com danos em mais de 400 casas, conforme a Defesa Civil do Estado. Em Florianópolis, especialmente no centro da cidade, dezenas de prédios residenciais e comerciais ficaram alagados.

As garagens dos edifícios situados na Avenida Hercílio Luz foram rapidamente invadidas pela água sem que os moradores tivessem tempo de resgatar seus carros. Em alguns pontos dos bairros do interior da ilha faltou energia por causa dos transformadores queimados com a incidência da chuva e o forte vento. Pelo menos 4 mil pessoas ficaram sem luz hoje. Algumas escolas da região tiveram que suspender as aulas por causa dos danos causados pela chuva.