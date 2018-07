Rodovia Fernão Dias tem 43 km de congestionamento

Na Castello Branco, às 17 horas, havia dois pontos de congestionamento, provocados pelo excesso de veículos, com um total de 30 quilômetros de lentidão: na região de Barueri, do quilômetro 30 ao 41, e na região de Itu, do 52 ao 71, segundo informações da CCR Viaoeste. Já a concessionária Autopista Régis Bittencourt informa que o trânsito na rodovia que liga São Paulo a Curitiba (PR) tem lentidão de 4 quilômetros em Miracatu (SP).

Na Ayrton Senna, são 20 quilômetros de congestionamentos, na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 28 e 40 e do 20 ao 24, e na região de Jacareí, do 77 ao 81. Na Presidente Dutra, o tráfego é intenso na região de Guaratinguetá, entre os quilômetros 64 e 66.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego intenso na Anhanguera, na região de Jundiaí, com congestionamentos entre os quilômetros 59 e 64, sentido São Paulo. No mesmo sentido, pela Bandeirantes, os pontos de congestionamentos são dos quilômetros 58 ao 66, do 72 ao 77 e do 92 ao 101. Na rodovia, o tráfego de caminhões entre os quilômetros 48 e 23, sentido São Paulo, é proibido, como ocorre todos os domingos.

Litoral. - A rodovia dos Tamoios, que está em obra de duplicação, apresenta tráfego intenso, com 16 quilômetros de lentidão, sentido Caraguatatuba-São José dos Campos. Os trechos mais carregados estão entre o quilômetros 57 e 63 e do 16 ao 26, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito livre nas duas principais rodovias, mas registra 7 quilômetros de lentidão na Padre Manoel da Nóbrega, que dá acesso à subida para São Paulo, do quilômetro 285 ao 292. O sistema opera no sistema 2 x 8, com seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta liberadas sentido São Paulo e as outras duas da Anchieta rumo ao litoral.

Quem trafega no litoral pela rodovia Rio-Santos encontra tráfego intenso, mas sem pontos de congestionamento.