Rodovia Fernão Dias terá esquema especial no feriado A concessionária Autopista, responsável pela Rodovia Fernão Dias, fará uma operação especial para o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira. A meta é melhorar a fluidez do tráfego na BR-381, entre São Paulo e Belo Horizonte. O reforço na operação de atendimento ao usuário começa na quarta-feira e segue até o meio-dia de segunda-feira, dia 27. Entre quarta-feira e quinta-feira, cerca de 160 mil veículos devem sair de São Paulo no sentido interior. A concentração de tráfego deve acontecer nos dois extremos da rodovia: entre São Paulo e Bragança Paulista e entre Contagem e Igarapé, em Minas Gerais.