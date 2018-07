Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a concessionária teve de esperar pelo término do trabalho de limpeza da via para poder liberar a faixa de rolamento no km 6,3, em Taubaté, no Vale do Paraíba.

O tráfego fluiu apenas pela pista sentido Vale, ou seja, alternadamente, no esquema pare-siga. Por causa do horário, não houve congestionamento na região nesta madrugada.