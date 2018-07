Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem 4 km de lentidão

Já em outros trechos administrados pela concessionária, como a Cônego Domênico Rangoni, na Baixada, e nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, o tráfego flui normalmente.

Nas rodovias Mogi-Bertioga e na Rio-Santos há tráfego intenso, mas sem pontos de lentidão, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Na Tamoios, sentido São José dos Campos, e na Oswaldo Cruz, o fluxo segue normalmente.

Neste momento, os motoristas que trafegam pelo complexo Anhanguera e Bandeirantes não enfrentam problemas. Mas, de acordo com a concessionária Autoban, haverá um horário de pico entre as 15h e as 22h desta quarta-feira.