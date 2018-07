Rodovia Padre Manoel da Nóbrega têm trânsito pesado

A descida da Serra do Mar tem congestionamento e pontos de lentidão na rodovia Imigrantes, com tempo estimado para o trajeto entre São Paulo e Santos de 52 minutos, ante os 40 minutos estimados em condições de tráfego normais. Há pontos de congestionamento entre os quilômetros 61 e 65 e lentidão do 31 ao 32, no planalto, e do 47 ao 50, na serra. No sentido capital, o tráfego é normal.

Na Anchieta, a situação é mais tranquila, com tempo de viagem estimado em 40 minutos e sem pontos de lentidão no sentido litoral. No sentido oposto, a situação é a mesma.

O motorista que pretende deixar São Paulo em direção ao litoral norte, encontra tráfego intenso na rodovia dos Tamoios (SP 099) no sentido Caraguatatuba, informa o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra a rodovia. O tempo na região Tamoios está encoberto, mas a visibilidade não é afetada.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP 098), que faz a ligação de Mogi das Cruzes às praias do litoral norte, tem tráfego intenso, com pontos de lentidão, no sentido Bertioga. A visibilidade na rodovia é boa, apesar do tempo encoberto.

O trafego é intenso também na rodovia Rio-Santos (SP 055) no trecho entre as cidades de Ubatuba e São Sebastião, nos dois sentidos, e também no trecho entre São Sebastião e Guarujá, no sentido São Sebastião, onde há alguns pontos de lentidão.