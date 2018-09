Rodovia que liga Curitiba e Florianópolis é interditada O trecho da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, principal ligação entre Curitiba e Florianópolis, voltou a ser interditado nos dois sentidos durante a manhã de hoje, em razão de nova queda de barreira entre os quilômetros 684 e 685, no município de Guaratuba. Durante o fim de semana, a rodovia já esteve fechada, mas foi liberada na tarde de domingo. Como não há previsão de liberação, a orientação para quem precisa ir a Santa Catarina é para que faça desvio pela BR-116 até Agudos do Sul (PR) e, dali, acessar a BR-101. Várias rodovias federais continuavam interditadas na manhã de hoje por causa de deslizamentos causados pelas chuvas que atingem o Estado de Santa Catarina, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Na BR-101, vários trechos estão bloqueados, um deles em Palhoça, no km 235, na região de Morro dos Cavalos. A pista seguia interditada desde a noite de sábado, sem desvios. Em Itajaí, o trecho da pista no km 113 estava alagado pelo transbordamento do Rio Itajaí-Açú, ontem. Não há desvio. Em Piçarras, no kKm 99, a pista foi alagada pelo transbordamento do Rio Piçarras, no sentido norte. Há um desvio na altura do km 105, pelo município de Penha. Em Gaspar, nos quilômetros 33 e 41, a rodovia BR-470 também está interditada nos dois sentidos desde a tarde de sábado. Ontem, vários pontos da rodovia foram alagados pelo transbordamento do Rio Itajaí-Açú entre os municípios de Gaspar e Blumenau. Em Águas Mornas, no km 31, um deslizamento de terra na madrugada de hoje interditou totalmente a pista no sentido interior do Estado na rodovia BR-282 e não há desvio. No mesmo município, no km 43, detritos caíram sobre a pista durante a madrugada, interditando o trecho. Não há desvios e o tráfego passa em meia pista.