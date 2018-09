Rodovia Régis Bittencourt é liberada em Miracatu-SP

O veículo transportava cinco carros no momento do acidente, por volta das 11h30. O motorista, que seguia no sentido capital paulista, perdeu o controle da direção e o caminhão tombou, interditando também o outro sentido da rodovia.

A Régis Bittencourt foi liberada pouco depois das 14 horas e, às 15h40, ainda registrava lentidão nos dois sentidos. O motorista encontrava 19 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba. Em direção a São Paulo, eram oito quilômetros de lentidão. A concessionária Autopista Régis informou que o caminhão e os veículos transportados estão em uma área de recuo, na altura do quilômetro 362.