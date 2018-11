Rodovia Régis Bittencourt é liberada no sentido SP A Rodovia Régis Bittencourt está liberada. Um alagamento havia interditado a via, desde as 14 horas de hoje, no km 286, na região de Itapecerica da Serra, sentido São Paulo. De acordo com a Autopista Régis Bittencourt, que administra a estrada que liga a capital paulista à Curitiba, como reflexo do problema o motorista ainda encontra 13 quilômetros de morosidade, com início no km 299 e término no km 286. A concessionária recomenda que o motorista evite a rodovia.