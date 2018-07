Rodovia Régis Bittencourt tem 15 km de lentidão em SP

De acordo com a PRF, os motoristas enfrentavam congestionamento no sentido Paraná da Rodovia Régis Bitencourt, entre o km 322 e 337, na região de Juquitiba, por conta do excesso de veículos. Um engavetamento, sem deixar feridos, deixava quatro quilômetros de lentidão na Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, a partir do km 57, sentido Minas.

Já a Rodovia dos Bandeirantes registrava congestionamento no sentido Interior, na região de Campinas, entre o km 88 e 93. A Rodovia Anhanguera estava com tráfego fluindo normalmente. Segundo a concessionária Autoban, da zero hora dessa quarta-feira, 6, até as 11 horas desta quinta, 7, trafegaram pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes 157 mil veículos. Foram registrados 55 acidentes, com 20 feridos e duas mortes.

Os motoristas encontravam tráfego tranquilo nos dois sentidos das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, assim como nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Presidente Dutra. Nas rodovias litorâneas, apesar da chuva, o tráfego fluía normalmente na Mogi-Betioga, Oswaldo Cruz, dos Tamoios e Rio-Santos.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), os motoristas encontravam tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, a SP-123, na chegada a Campos do Jordão, no Vale do Paraíba.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego estava tranquilo nos dois sentidos. Na Rodovia Anchieta, a operação comboio, implantada por volta das 13 horas, ainda permanecia a partir da praça de pedágio da via, no km 31, devido à baixa visibilidade provocada pela neblina.