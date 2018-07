Rodovia Régis Bittencourt teve 141 acidentes no carnaval Foram registrados 141 acidentes com 37 feridos e três mortos durante o carnaval na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), principal ligação de São Paulo com o Sul do País. O período considerado foi do meio-dia de sexta-feira ao meio-dia desta quarta-feira. Houve aumento no número de acidentes, mas redução no número de vítimas em relação a 2012. No ano passado, no mesmo período, houve 80 acidentes, 46 feridos e cinco mortes, segundo balanço divulgado pela concessionária Autopista Régis Bittencourt.