Rodovia Washington Luís registra acidentes com mortes

O acidente aconteceu na altura do km 432, no município de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A colisão aconteceu, segundo informações da Polícia Rodoviária, quando um Volkswagen SpaceFox surgiu na contramão da via e chocou-se contra um Fiat Uno.

Segundo o comando rodoviário, o motorista do Uno faleceu no local do acidente e o passageiro está internado em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Não há informações sobre o motorista do SpaceFox.

Um outro acidente também deixou uma vítima fatal na Washington Luís, na noite de sexta-feira. Um Chevrolet Astra colidiu, na altura do km 268, na cidade de Araraquara, contra uma árvore. O motorista do carro, que estava sozinho, morreu.