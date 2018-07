Rodoviária Novo Rio deve receber 80 mil pessoas hoje

De acordo com o consórcio, seis plataformas foram incorporadas à área de desembarque para reduzir os impactos no trânsito neste ano. De manhã, não havia registro de atrasos de partida e chegada de ônibus, mas, nas vias laterais, o fluxo de táxis complicou o trânsito no local e nas proximidades.

Segundo a assessoria de imprensa do Consórcio Novo Rio, desde o dia 16 até hoje, mais de 400 mil passageiros devem passar pela rodoviária. As 42 empresas de ônibus que atuam no terminal disponibilizaram 12,6 mil veículos, sendo 3,5 mil extras. As informações são da Agência Brasil