Rodoviárias de SP devem ter movimento intenso amanhã O movimento de passageiros nos três terminais rodoviários de São Paulo ainda estava tranquilo no fim da manhã desta terça-feira de carnaval, com uma média de 30 mil pessoas desembarcando na capital paulista, segundo informações da assessoria dos terminais. A movimentação nos terminais do Tietê, Barra Funda e Jabaquara deve se concentrar amanhã, quando são esperados cerca de 1,8 mil ônibus trazendo pelo menos 49 mil passageiros. Segundo a assessoria, a movimentação deve ser maior no período da manhã. Pelo menos 620 mil pessoas deixaram a capital paulista desde a última quinta-feira (dia 19), em direção aos destinos mais procurados, como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, litoral Norte de São Paulo e Florianópolis.