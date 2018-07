Rodoviários da BA mantêm paralisação total Depois de dois dias de paralisação total dos motoristas e cobradores na Bahia, os empresários do setor ameaçam os trabalhadores com demissão por justa causa, pelo desrespeito a uma decisão da Justiça baiana, que determina a circulação de pelo menos 60% da frota de ônibus nos horários de pico - entre as 5 e as 8 horas e das 17 às 20 horas - e de 40% no restante do dia, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por dia.