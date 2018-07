Rodoviários de Florianópolis entram em greve Pela segunda vez no mês de maio, trabalhadores do transporte coletivo de Florianópolis paralisaram completamente as atividades nesta quarta-feira, 28. Nenhum ônibus das nove empresas que operam na cidade saiu das garagens. A paralisação foi decidida no final da noite de terça-feira, em assembleia do sindicato que reuniu mais de 1.500 trabalhadores.