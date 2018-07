Rodoviários de Salvador realizam paralisação total

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário da Bahia (Sinttroba), ficou acordado com os manifestantes, na assembleia realizada na tarde de ontem, que a decisão judicial seria cumprida, mas os rodoviários não compareceram às garagens, na manhã de hoje. "Não temos como controlar isso", justifica o vice-presidente do sindicato, Euvaldo Alves.

Os rodoviários reivindicam reajuste salarial de 14%, plano de saúde e aumento do valor dos tíquetes de alimentação de R$ 10,60 para R$ 12. O sindicato patronal ainda não fez uma contraproposta.

A greve, somada à chuva que cai a uma semana na cidade, alagando as vias, travou o trânsito na capital baiana na manhã de hoje. Segundo o Sinttroba, está marcada uma assembleia da categoria para a próxima segunda-feira.