Rodoviários de São Luís ingressam com ação no TRT O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário do Estado do Maranhão (STTREMA) entrou com uma ação de dissídio coletivo de natureza econômica no Tribunal Regional do Trabalho. O julgamento deve começar esta quinta-feira, 29, podendo levar até 10 dias para ser concluído.