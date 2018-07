Rodoviários e empresas não chegam a acordo no TRT-BA Terminou sem acordo uma audiência de conciliação realizada na manhã desta terça-feira, 27, na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da Bahia, entre representantes das empresas de transporte público de Salvador e de trabalhadores do sistema. O TRT-BA propôs que fosse mantido o reajuste de 9% nos salários - proposta que havia sido feita pelos empresários e aceita pelo sindicato da categoria ontem -, mas que os vales-alimentação fossem aumentados para R$ 14, ante os R$ 13,30 oferecidos pelos patrões.