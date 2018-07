Rodoviários param parte dos ônibus em Porto Alegre Os rodoviários voltaram a parar parte do transporte coletivo de Porto Alegre nesta sexta-feira, 07. Desta vez deixaram de circular 220 ônibus de 42 linhas da zona sul da cidade atendidas pelas empresas VTC e Trevo. Os trabalhadores reclamam do desconto de dois dos 15 dias que ficaram parados durante a greve geral do final de janeiro e início de fevereiro. Alegam que a Justiça ainda não julgou o mérito da ação que vai definir se aquela paralisação foi legal ou não. As empresas sustentam que neste momento está em vigor uma decisão liminar que considerou o movimento abusivo por não ter colocado qualquer ônibus nas ruas quando a Justiça havia exigido 70% da frota atendendo o público nos horários de pico e que descontarão as faltas em parcelas.