Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto terão obras

Entre os kms 60 e 35 (região entre Guararema e Itaquaquecetuba), também em ambos os sentidos da estrada, os serviços de recomposição do pavimento e sinalização horizontal irão ocupar, alternadamente, as faixas 1, 2 e acostamento. No sentido Capital, os trabalhos serão de segunda a sábado, e no sentido Taubaté, de 27 de maio a 1º de junho e em 3 de junho. Sempre das 8 às 17 horas.

Uma das cabines de cobrança automática da praça de pedágio de Itaquaquecetuba, km 32 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, será bloqueada das 8h de 28 de maio (segunda-feira) às 16 horas de 1º de junho (sexta-feira) para recomposição do pavimento.

Os serviços de recuperação de juntas de dilatação pela rodovia Ayrton Senna, em ambas as direções, irão interromper o tráfego pelas faixas 1, 2 e acostamento, alternadamente, entre os kms 32 e 29 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), de segunda a sábado. No sentido Capital, as intervenções serão das 22 às 5 horas. No sentido Taubaté, os bloqueios serão de domingo a sábado, das 22 às 5 horas e na sexta das 23 às 5 horas.

Carvalho Pinto

Pela Rodovia Carvalho Pinto, em ambas as direções, as obras de recomposição do pavimento irão obstruir as faixas 1, 2 e acostamento, alternadamente, entre os kms 130 e 61 (região entre Taubaté e Guararema). No sentido capital, os bloqueios ocorrerão de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. E no sentido Interior, de domingo a domingo, das 22 às 5 horas e na sexta, das 23 às 5 horas.

Os trabalhos de recuperação do pavimento e da sinalização horizontal irão interromper o tráfego em ambas as direções da Carvalho Pinto, alternadamente, pelas faixas 1, 2, 3 e acostamento, entre os kms 74 e 130 (região entre Jacareí e Taubaté). No sentido Capital, os bloqueios vão acontecer de segunda a sábado, e no sentido Interior, as intervenções acontecerão de 27 de maio à 31 de maio e 3 de junho. Ambos das 6 às 17 horas.

Ainda na Carvalho Pinto, os mesmos serviços de recuperação do pavimento e sinalização horizontal também bloquearão, de forma parcial, ambos os sentidos da via, entre os kms 74 e 61 (região entre Guararema e Jacareí). No sentido Capital, os bloqueios serão de segunda a sábado e, no sentido Taubaté, de 27 de maio a 31 de maio e 3 de junho. Ambos das 6 às 17 horas.

Rodovia Hélio Smidt

Os trabalhos de recomposição do pavimento e sinalização horizontal irão interromper o tráfego em ambas as direções, alternadamente, pelas faixas 1, 2 e acostamento, entre os kms zero e 2,4 da rodovia Hélio Smidt - acesso ao Aeroporto de Cumbica. Os bloqueios ocorrerão de segunda a sábado, das 22 às 5 horas.