Rodovias começam a ficar congestionadas em SP

A Marginal do Tietê é a via mais engarrafada. As pistas expressa e local da marginal registram 23,2 km de fluxo intenso cada uma, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Imigrante Nordestino.

O motorista que trafega pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto encontra tráfego carregado. A Ayrton Senna tem morosidade entre o km 11 e 24, na região entre São Paulo e Guarulhos, em direção ao interior. Já no sentido São Paulo, o movimento segue normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o usuário encontra tráfego bom.

A Rodovia Dutra tem lentidão no sentido capital paulista do km 230 ao km 227, em São Paulo, e do km 211 ao km 210, em Guarulhos. A Rodovia dos Bandeirantes registra fluxo intenso no sentido interior do km 50 ao km 54, na região de Jundiaí, na pista expressa. A Via Anhanguera tem congestionamento do km 112 ao km 114, na região de Campinas.

Quem segue para o litoral encontra lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni, no sentido Guarujá, do km 275 ao km 265. No sentido Cubatão, o motorista reduz a velocidade do km 258 ao km 270. Ambos os pontos são provocados por excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego bom. O sistema já está em operação descida 7x3. A descida é feita pela pista sul e norte da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza apenas a norte da Imigrantes.