Rodovias da Baixada Santista passarão por ampliação

A fase inicial das obras, de aprovação de projeto, obtenção de licenças e análise das interferências existentes nos locais, deve começar ainda este mês. A previsão da concessionária Ecovias, empresa que administra as rodovias, é que todo o trabalho esteja concluído até março de 2014.

As estradas ganharão três importantes obras de readequação e ampliação de capacidade de tráfego, que foram anunciadas ontem pelo governador Geraldo Alckmin durante o evento Governo Presente e serão executadas pela Ecovias, atendendo a um pedido do governo, sem que isso represente aumento na tarifa de pedágio.

O pacote de investimentos, de cerca de R$ 345 milhões, inclui a remodelação do trevo localizado no km 55 da rodovia Anchieta, a adequação do viaduto Rubens Paiva (antigo 31 de março), também na Anchieta, na altura do km 60, e a construção de uma terceira faixa em ambos os sentidos na rodovia Cônego Domenico Rangoni, entre os quilômetros 270 e 262, na região do Polo Industrial de Cubatão.

A inclusão das obras no contrato e o seu reequilíbrio econômico-financeiro ainda estão sendo formalizados junto à Agência Reguladora dos Transportes e a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.