Rodovias da Baixada Santista são liberadas após 6 horas No Guarujá, depois de seis horas de interdição, as principais rodovias que cortam a Baixada Santista foram liberadas pelos manifestantes. Perto do meio-dia, os sindicalistas acabaram com o bloqueio que impedia o tráfego nas duas pistas da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, liberando o acesso de caminhões e carretas na região.