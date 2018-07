Rodovias de São Paulo apresentam lentidão no sentido litoral

O motorista que deixa São Paulo em direção ao litoral paulista e ao Rio de Janeiro encontra trânsito lento em alguns trechos das rodovias na manhã de hoje. Às 8h43, no sentido litoral paulista, havia congestionamento do km 16 ao km 32, na Imigrantes, e do km 25 ao km 31, na Anchieta. No trecho de serra, o tráfego era intenso, mas sem pontos de parada, de acordo com a concessionária Ecovias.

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, havia congestionamento do km 283 ao km 292, por excesso de veículos. Já na Cônego D. Rangoni, o motorista encontrava boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

Na Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, havia 13 quilômetros de lentidão às 8h45, na pista sentido Rio. Nesse horário, o trânsito estava ruim na região de Caçapava, entre os km 118 e 131. De acordo com a concessionária CCR, a pista sentido São Paulo não apresentava problemas.

Já as rodovias que ligam a capital paulista ao interior do Estado não apresentavam problemas. Segundo a concessionária, o trânsito às 8h50 fluía normalmente na Castello Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes e Anhanguera.

Paraná e Minas

Na Fernão Dias, que liga São Paulo e Belo Horizonte, o motorista encontrava congestionamento entre o km 806 e o km 804 às 8h15, no sentido da capital mineira, de acordo com o boletim mais recente da concessionária OHL. No sentido contrário, não havia pontos parados.

Na Régis Bittencourt, que liga São Paulo e Curitiba, havia lentidão devido ao tráfego intenso por volta das 8 horas na pista sentido Curitiba, entre o km 341 e o km 348 e entre o km 350 e o km 352. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontravam lentidão.