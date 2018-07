Rodovias de São Paulo apresentam movimento tranquilo A maioria das estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado apresentava tráfego normal no fim da manhã de hoje. A exceção era a Presidente Dutra, que estava congestionada entre os km 205 e 207, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motivo é a interdição de uma das duas faixas da pista sentido capital para a remoção de um painel eletrônico. O Sistema Anchieta-Imigrantes funciona no esquema 7 por 3, da Operação Descida, desde as 7h46. Nele, as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso à Baixada Santista, no litoral, e a norte da Imigrantes, à capital. O último acidente grave ocorreu às 6h20, no km 54 da pista sul da Anchieta. Uma caminhão carregado com frutas e verduras tombou. De acordo com a Ecovias, duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto-Socorro Cubatão. O trecho permaneceu totalmente interditado por pouco mais de uma hora, provocando lentidão por 9 km. Segundo as polícias Rodoviária Federal e Militar, não houve ocorrências graves nas demais rodovias, ao longo desta manhã.